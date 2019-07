Mutter getötet - 14-Jähriger fiel in Schule mit Absenzen auf

Der 14-Jährige, der in Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt-Land) seine Mutter erstochen haben soll, ist in der Schule zuletzt mit Absenzen aufgefallen. Laut Kinder- und Jugendhilfe waren die Fehltage "überdurchschnittlich hoch". Der Beschuldigte wurde mittlerweile in die Justizanstalt Gerasdorf am Steinfeld überstellt, bestätigte sein Verteidiger einen "Kurier"-Bericht.