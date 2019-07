Salzburger Festspiele: Dusapins "Accords photographiques"

Gleich zwei Fotoausstellungen mit dem Titel "Accords photographiques" wurden am Donnerstag in Salzburg eröffnet. Die Salzburger Festspiele und die Galerie Leica präsentierten die Schwarz-Weiß-Bilder des Franzosen Pascal Dusapin im Foyer des Hauses für Mozart sowie in der Galerie Leica in der Gaisbergstraße. Der Komponist und Fotograf Dusapin ist somit in Salzburg zurzeit doppelt präsent.