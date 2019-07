Lkw-Lenker starb bei Verkehrsunfall im Mittelburgenland

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Landsee im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf ums Leben gekommen. Er wurde unter seinem Lkw eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, berichtete die Landessicherheitszentrale gegenüber der APA.