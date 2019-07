Video zeigt sechs entführte NGO-Mitarbeiter in Nigeria

Mutmaßlich radikale Islamisten haben im Nordosten Nigerias sechs Mitarbeiter der internationalen Hilfsorganisation "Action Against Hunger" entführt. In einer Presseerklärung bestätigte die Organisation am Donnerstag die Identität einer Frau, die am Vorabend in einem Video ihre Entführung bekannt gab.