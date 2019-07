Bei Überfall in Linz Rucksack mit Goldmünzen geraubt

Eine 32-Jährige, die einen Rucksack mit Goldmünzen im Wert von rund 6.000 Euro dabei hatte, ist am Mittwoch in Linz von Unbekannten ausgeraubt worden. Laut ihren Schilderungen hielt neben ihr plötzlich ein Wagen, ein Mann sprang heraus, versetzte ihr einen Stoß und entriss ihr den Rucksack. Dann stieg er wieder in das Fahrzeug, das von einem zweiten Täter gelenkt wurde und die beiden flüchteten.