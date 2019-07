EuGH überprüft Ungarn wegen "Stopp-Soros-Gesetz"

Wegen des umstrittenen "Stopp-Soros-Gesetzes" in Ungarn ruft die Europäische Kommission den Europäischen Gerichtshof (EuGH) an. Die Gesetzgebung in Ungarn führe zu einer Kriminalisierung der Flüchtlingshilfe, erklärte die Kommission am Donnerstag in Brüssel. Ungarns Regierung zeigte sich unterdessen bereit für den Prozess am EuGH.