Missbrauchsvorwürfe gegen oö. Arzt: Experten beraten Eltern

Im Zusammenhang mit den umfangreichen Missbrauchsvorwürfen gegen einen Arzt aus dem Salzkammergut, der sich an Patienten sexuell vergangen haben soll, haben sich am Donnerstag Experten beratend an Eltern gewandt. Die Ärztekammer Oberösterreich und die Kinderschutzorganisation "die möwe" veröffentlichten Empfehlungen für den Umgang mit dem Thema.