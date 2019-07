Sommervorsaison wird für Touristiker immer wichtiger

Die Sommervormonate Mai und Juni werden für die heimischen Touristiker immer wichtiger. Die Betriebe verzeichneten heuer in diesen Monaten 19,95 Mio. Übernachtungen (+3,5 Prozent) und 7,35 Millionen Gäste (+4,6 Prozent), gab die Statistik Austria am Donnerstag bekannt. Der Zehnjahresvergleich zeige eine zunehmende Bedeutung der Monate Mai und Juni für den Sommertourismus, so die Statistiker.