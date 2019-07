"Stadt Wien Frauenzentrum" eröffnet

In Wien gibt es ab sofort eine neue Anlaufstelle für Frauen in Krisen- oder Notsituationen, um Hilfe zu bekommen: Am Donnerstag hat in der Rathausstraße das "Stadt Wien Frauenzentrum" eröffnet. Dabei handelt es sich um eine zentrale Serviceeinrichtung für Frauen und Mädchen, um sich juristisch oder psychologisch beraten zu lassen. Das Angebot ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch auch anonym.