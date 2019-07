Baby in Wien nach Fenstersturz gestorben

Ein zehn Monate alter Bub ist am Donnerstag in der Früh nach einem Sturz aus einem Fenster im vierten Stock einer Wohnung in der Hagengasse in Wien-Fünfhaus gestorben. Polizisten und Mitarbeiter der Wiener Berufsrettung versuchten noch, das Baby zu reanimieren, für das Kind kam aber jede Hilfe zu spät.