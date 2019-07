Fünf Verletzte bei Verkehrsunfällen im Burgenland

Drei Verkehrsunfälle haben am Mittwoch im Burgenland binnen kurzer Zeit fünf Verletzte gefordert. Eine E-Bike-Fahrerin wurde in Neusiedl am See von einem Pkw niedergestoßen, als sie eine Kreuzung überqueren wollte. Die 59-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.