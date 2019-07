Croizes "Flowers (we are)" beim Wiener ImPulsTanz-Festival

Claire Croize hat als Choreografin bereits mehrfach Stücke zu klassischer Musik gestaltet, so etwa "Affected" über Gustav Mahler. Wie dieses Werk 2007, war am Mittwoch nun auch Croizes neue Arbeit "Flowers (we are)" beim Wiener ImPulsTanz-Festival zu sehen. Die in Brüssel lebenden Französin kreiert diesesmal mit ihrem Tanztrio Miniaturen über Bach und Rilke.