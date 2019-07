Kleinkind nach Dehydrierung in Grazer Spital gestorben

Jener knapp drei Jahre alte Bub, der am Montagnachmittag am Hof seiner Großeltern im südoststeirischen Riegersburg bewusstlos im von der Sonne aufgeheizten Auto seiner Eltern aufgefunden wurde, ist am Mittwochnachmittag auf der Intensivstation der Kinderklinik in Graz gestorben. Dies teilte das LKH auf APA-Anfrage mit.