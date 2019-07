Attentäter in Sri Lanka hatten keine Verbindungen zum IS

Die Selbstmordattentäter der Anschläge zu Ostern in Sri Lanka haben nach Angaben von Ermittlern keine direkten Kontakte zur Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) unterhalten. Die Angreifer teilten jedoch die Ideologie des IS, wie der leitende Kriminalbeamte am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in Colombo sagte.