Pilhatsch bei Schwimm-WM mit Rekord ins Rückenfinale

Nach ihrer mageren Leistung im Vorlauf hat Caroline Pilhatsch bei der Schwimm-WM in Gwangju mit einer souveränen Leistung den Einzug ins Finale über 50 m Rücken geschafft. Die Steirerin wurde am Mittwoch im zweiten Halbfinallauf mit dem Ö-Rekord von 27,77 Sekunden Zweite und ist damit am Donnerstag ab 13.37 Uhr MESZ (live ORF Sport +) in der Entscheidung der Top acht mit dabei.