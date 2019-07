Selmayr Chefrepräsentant der EU-Kommission in Österreich

Die EU-Kommission hat Martin Selmayer als Leiter ihrer Vertretung in Österreich ernannt. Der bisherige Generalsekretär der EU-Behörde werde sein Amt am 1. November antreten, teilte eine Sprecherin der Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Ab 1. August werde Selmayr temporär als Sonderberater im Generalsekretariat der Kommission eingesetzt.