Sendungsmarathon im TV vor der Nationalratswahl

Wer sich vor der Nationalratswahl via TV eine Meinung bilden will, wird die Gelegenheit dazu erhalten. Vor allem ORF und Puls 4 werfen sich mit einem breit aufgefächerten Programm in die Vorwahl-Schlacht. Neu ist, dass beide Sender mit einem Format aufwarten, das der online populären Wahlkabine nachgebildet ist und dem Seher zeigen soll, welche Partei zu ihm passen könnte.