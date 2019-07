Generalsanierung vom Knoten Kaisermühlen startet

Autofahrer auf der Südosttangente (A23) im Norden Wiens brauchen demnächst wohl gute Nerven: Am Montag starten die ersten Vorbereitungen für die Generalsanierung des Knoten Kaisermühlen, kündigte der Autobahnbetreiber Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung an. Dazu sind Sperren von Auf- und Abfahrten sowie von Fahrspuren notwendig.