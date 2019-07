56-Jähriger bei Holzarbeiten in Osttirol verletzt

Ein 56-Jähriger ist am Dienstag bei Holzarbeiten in Arnbach in Sillian (Bezirk Lienz) vier Meter über einen steilen, steinigen Hang gestürzt. Er war zuvor auf einen gefällten Baumstamm gestiegen und verlor dabei das Gleichgewicht. Der Mann konnte sich nicht mehr bewegen und machte durch laute Schreie auf sich aufmerksam. Nach 15 Minuten hörte ihn ein weiterer Arbeiter und verständigte die Rettung.