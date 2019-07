Neuer Waldbrand in der Obersteiermark

In der Obersteiermark hat es am Dienstagnachmittag neuerlich Waldbrandalarm gegeben. Wenige Stunden nach dem "Brand aus" am Stoderzinken heulten in Gröbming (Bezirk Liezen) die Sirenen wegen eines Feuers in der Nähe der Brandalm, berichtete die Bezirksfeuerwehr Liezen. Bis Einbruch der Dunkelheit war der Brand unter Kontrolle, wobei neben Löschhubschraubern auch Motorsägen zum Einsatz kamen.