Litauens Regierungschef gewann Vertrauensabstimmung

Litauens Ministerpräsident Saulius Skvernelis hat am Dienstag eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen und kann damit weiterregieren. Für den Regierungschef des baltischen EU- und NATO-Landes stimmten in der Volksvertretung Seimas in Vilnius 83 Abgeordnete, einer gegen ihn und 30 Parlamentarier enthielten sich.