Fahrerlose Wiener-Linien-Busse fahren ab Mittwoch wieder

Einer der beiden fahrerlosen Elektrobusse der Wiener Linien wird ab Mittwoch wieder unterwegs sein. Die zwei Gefährte blieben zuletzt in der Garage, nachdem sich in der Vorwoche ein Unfall ereignet hatte, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Nach Analyse aller Daten stehe nun fest, dass seitens der Bustechnik alles richtig funktioniert habe, sagte eine Sprecherin am Dienstag der APA.