Große Preisunterschiede für Erstklässler-Schulsachen

Der Schulbeginn rückt näher und kann für Erstklässler teuer zu stehen kommen. Denn die Preisunterschiede für Federpennal, Buntstifte und Co. sind groß und können für ein und dasselbe Markenprodukt je bis zu 131 Prozent betragen. Das zeigt ein AK-Preismonitor für 38 Schulutensilien in 15 Papier-Fachgeschäften und fünf Handelsketten (Pagro, Libro, Thalia, Interspar, Müller) in Wien.