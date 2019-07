Hemd von Partygast im Innviertel fing Feuer

Weil er einen besonders spektakulären Drink bei seiner Gartenparty servieren wollte, sieht sich ein 41-jähriger Oberösterreicher nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung konfrontiert: Ein Getränk, das vor dem Genuss angezündet wird, hat am Samstag das Hemd eines 17-Jährigen in Brand gesteckt. Der Bursch wurde verletzt in die Klinik Bogenhausen nach München geflogen.