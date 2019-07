Spezial-Lkw stand bei Baustelle in Wien in Flammen

Ein Spezial-Lkw zur Absaugung von Bauschutt hat am Mittwochnachmittag aus unbekannter Ursache in der Hetzgasse in Wien-Landstraße zu brennen begonnen. Das Fahrzeug war nahe an einem Gerüst einer Baustelle aufgestellt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass der Brand auf das Gerüst übergriff. Es gab keine Verletzten.