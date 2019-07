Neun Zivilisten bei Luftangriff in Afghanistan getötet

Bei einem Luftangriff in Ostafghanistan sind am Montag mindestens neun Zivilisten in einem Nomadenzelt getötet worden, darunter sechs Kinder. Mindestens sechs Menschen seien verletzt worden, sagte eine örtliche Provinzrätin. Die Zahl der getöteten Zivilisten durch Luftangriffe ist in den vergangenen Monaten signifikant gestiegen.