Rendi-Wagner legt sich nicht auf mögliche Koalitionen fest

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner will sich vor der Nationalratswahl am 29. September auf keine möglichen Koalitionen festlegen. "Erst wenn das Wahlergebnis auf dem Tisch ist, sprechen wir über mögliche Zusammenarbeitsformen und keinen Tag früher", sagte sie am Rande eines Pressetermins am Montag in Draßburg.