styriarte 2019: Erfolg mit breiterer Aufstellung

Mit 92 Prozent Auslastung und mehr als 30.000 Besuchern hat die styriarte auch heuer wieder die eigenen Ziele erfüllt. Intendant Mathis Huber freute sich bei der Abschlusspressekonferenz am Montag in Graz über eine "Euphorie, wie wir sie noch nie erlebt haben". Der Schwerpunkt mit Fux-Opern "steht stabil", die Konzerte in Stainz haben sich als neues "spirituelles Zentrum" erwiesen.