Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Amano gestorben

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) in Wien, Yukiya Amano, ist bereits am 18. Juli gestorben. Das teilte ein Sprecher am Montag mit. Mit Rücksicht auf den Wunsch der Familie wurde sein Tod aber erst jetzt bekannt gegeben. Der Japaner wurde 72 Jahre alt. Amano war seit 2009 im Amt. Er hatte in letzter Zeit offenbar mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.