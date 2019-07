99,98 Prozent Beteiligung bei Nordkoreas "Kommunalwahlen"

Bei "Kommunalwahlen" in Nordkorea haben offiziellen Angaben zufolge fast 100 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Auch Machthaber Kim Jong-un sei am Sonntag wählen gegangen, berichteten die staatlichen Medien am Montag. Die kommunistische Führung ließ Volksvertreter auf Provinz-, Stadt- und Kreisebene wählen. Die Wahlen gelten, genauso wie die Parlamentswahlen, als reine Formsache.