Indien schickt unbemannte Raumsonde "Chandrayaan-2" zum Mond

Indien hat erstmals in der Geschichte des Landes eine Raumsonde zur Landung auf dem Mond ins All geschickt. Die unbemannte Sonde "Chandrayaan-2" startete am Montag mit einer Rakete vom südindischen Sriharikota aus, wie die Raumfahrtbehörde Isro mitteilte. Vor einer Woche war der Start noch kurz davor abgebrochen worden.