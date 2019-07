Traditionelles Wasserbüffel-Rennen begeisterte in Thailand

Wasserbüffel sind eher behäbige Tiere, doch beim traditionellen Büffelrennen in Thailand donnern die schweren gehörnten Rinder geradezu durch den Schlamm. "Früher haben wir mit Büffeln die Felder gepflügt. Nach der Arbeit haben wir zum Spaß Büffelrennen abgehalten", erzählte der 52-jährige Viehhalter Thanin Sae-tiew aus Chon Buri am Sonntag am Rande des Rennens, das mittlerweile Tradition ist.