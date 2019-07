Weißhaidinger Diskus-Sechster in Diamond League in London

Lukas Weißhaidinger hat am Sonntag beim Diamond League Meeting in London den Diskusbewerb als Sechster beendet. Der Oberösterreicher kam in seinem weitesten Versuch auf 63,74 m. Sieger im Londoner Diskusbewerb war der Schwede Daniel Stahl mit 68,56 vor dem Jamaikaner Fedrick Dacres mit 67,09.