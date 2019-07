Vier Polen bei Blitzschlag am Großglockner verletzt

Vier Alpinisten aus Polen sind am Samstag in der Nacht am Großglockner bei einem Blitzschlag verletzt worden, zeitweise sollen zwei der Bergsteiger bewusstlos gewesen sein. Sie befanden sich laut Medienberichten gegen 21.30 Uhr in einem versicherten Stahlseil 100 Meter unterhalb der Erzherzog-Johann-Hütte, die auf 3.454 Metern Höhe liegt.