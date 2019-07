1.000 Feuerwehrleute bekämpfen drei Waldbrände in Portugal

Mehr als 1.000 Feuerwehrleute haben am frühen Sonntagmorgen drei Waldbrände in Portugal bekämpft. Starke Winde machen es für sie schwierig, die Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Ein Dorf sei vorsorglich evakuiert worden, teilte der Katastrophenschutz mit. Eine Person musste mit Verbrennungen in ein Krankenhaus in Lissabon geflogen werden, auch sieben Feuerwehrleute seien verletzt worden.