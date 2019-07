Drei Tote nach Kleinflugzeug-Absturz in Bruchsal

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Karlsruhe sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer sind ein 80-jähriger Mann, der wohl Pilot der Maschine war, seine 60 Jahre alte Lebensgefährtin und deren 32-jähriger Sohn, teilte die Polizei mit. Das Flugzeug war in der Nähe eines Flugplatzes in der Stadt Bruchsal verunglückt und an der Fassade eines Baumarkts zerschellt.