Bergretter stürzten bei Einsatzübung ab - schwer verletzt

Ein 53-jähriger und ein 36-jähriger Bergretter sind am Freitagabend bei einer Einsatzübung rund zehn Meter bei der Teufelsklamm in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) abgestürzt und haben sich dabei schwer verletzt. Sieben Bergretter übten mithilfe einer errichteten Seilbahn, einen Bergretter in die Klamm abzulassen und ihn mitsamt dem "Opfer" aus der Klamm zu bergen.