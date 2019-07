Vermisster 51-Jähriger in Steiermark tot aufgefunden

Ein seit Montagnachmittag vermisster 51-Jähriger aus dem Bezirk Liezen konnte am Samstag in den frühen Morgenstunden nur noch tot aufgefunden werden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, stieg gegen 06.00 Uhr eine kleine Gruppe der Bergrettung in Richtung Hochgolling-Nordwand ein und fand den leblosen Körper des Vermissten.