Drei Raumfahrer starteten zur ISS-Mission

Am 50. Jahrestag der ersten Mondlandung haben sich ein italienischer und ein US-Astronaut sowie ein russischer Kosmonaut auf den Weg zur Raumstation ISS gemacht. Der Flug sollte rund sechs Stunden dauern. Die Rakete mit Luca Parmitano (ITA), Andrew Morgan (USA) und Alexander Skworzow (RUS) an Bord startete pünktlich und ohne Probleme am Samstag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan.