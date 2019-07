E-Bike-Fahrer in Hamburg tödlich verunglückt

Eine Fahrt mit einem besonders schnellen E-Bike hat einen Mann in Hamburg am Samstag das Leben gekostet. Wie die Polizei berichtete, war der 54-Jährige mit einem S-Pedelec - S steht für Speed, also Schnelligkeit - unterwegs, als er zu Sturz kam. Rettungskräfte reanimierten ihn, doch der Mann starb wenig später in einer Klinik.