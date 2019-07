19-jähriger Alkolenker flüchtete nach Unfall in Salzburg

Ein 19-jähriger Alkolenker ist Samstagfrüh in Bischofshofen in St. Johann im Pongau nach einem Unfall ohne andere Beteiligte vom Unfallort geflüchtet. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte daraufhin nach dem Lenker. Rund eine Stunde nach dem Unfall kam laut Polizei der Vater des Alkolenkers zur Unfallstelle und gab sich als Lenker aus. Rasch wurde aber der Sohn als Unfalllenker identifiziert.