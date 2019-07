Polizei fand in Wiener Wohnung lebensgefährlich Verletzten

Zu einem Großeinsatz der Polizei mit einem lebensgefährlich Verletzten ist es am Samstag in Wien-Brigittenau gekommen. Ein 51-jähriger Mann hatte sich in einer Wohnung eines Wohnhauses verschanzt, aus dem um 10.45 Uhr eine Frau um Hilfe gerufen hatte. Als Beamte die Wohnung stürmten, lag der Mann mit einem Messer im Bauch auf dem Boden. Die Polizei geht davon aus, dass er sich selbst verletzt hat.