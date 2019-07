Taxifahrerin in Vorarlberg ihres Fahrzeugs beraubt

Einer 42-jährigen Taxilenkerin ist in der Nacht auf Samstag in Hörbranz (Bezirk Bregenz) ihr Taxi von einem Fahrgast abgenommen worden. Er bedrohte sie mit einer Schusswaffe, forderte Bargeld und nahm ihr dann die Autoschlüssel ab. Der Mann war zuvor in Bregenz in das Taxi eingestiegen und ist noch flüchtig. Das Taxi dagegen wurde eine Stunde nach dem Überfall in Hörbranz abgestellt vorgefunden.