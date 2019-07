Aufwärtsfahrender E-Bike-Fahrer in Wien bei 65 km/h gestoppt

In rekordverdächtigem Tempo ist am Freitagabend ein E-Bike-Fahrer von der Wiener Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann war einem Beamten der Landesverkehrsabteilung im Zuge eines motorisieren Streifendienstes aufgefallen. Ohne in die Pedale zu treten, war der rasante E-Biker mit 65 km/h unterwegs - "und das im Aufwärtsfahren", wie Polizeisprecher Daniel Fürst am Samstag betonte.