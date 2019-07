18-jähriger Beifahrer bei Unfall in OÖ aus Pkw geschleudert

Ein 18-jähriger Beifahrer ist Samstagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Steinbach an der Steyr (Bezirk Kirchdorf an der Krems) aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt worden. Der 18-jähriger Lenker kam mit seinem Wagen laut Polizei vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrmals und stieß nach rund 60 Metern gegen einen Strommast.