Lkw-Fahrer überrollte Frau auf deutscher Autobahnraststätte

Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagabend auf einer Raststätte der deutschen A3 in Südhessen seine Beifahrerin überrollt und tödlich verletzt. Der 36-Jährige habe auf der Rastanlage Weiskirchen-Nord bei Rodgau rückwärts rangiert und die 23-Jährige übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die junge Frau - wie der Fahrer rumänischer Herkunft - erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.