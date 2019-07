Zwei Tote und 18 Verletzte bei Explosion in Gaswerk in China

Bei einer gewaltigen Explosion in einer Gasanlage in Zentralchina sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere werden vermisst, wie das Staatsfernsehen berichtete. 18 Menschen wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich am Freitag in Yima, das zur Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan gehört. Die Explosion sorgte in einem weiten Umkreis für Schäden und ließ Scheiben bersten.