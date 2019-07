Ägyptische Luftwaffe tötet 20 IS-Anhänger auf dem Sinai

Bei heftigen Luftangriffen haben die ägyptischen Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben 20 Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf der Sinai-Halbinsel getötet. Die Luftwaffe führe massive Luftschläge auf mutmaßliche Verstecke der Islamisten in den Bergen des Sinai, hieß es aus ägyptischen Sicherheitskreisen am Freitag.