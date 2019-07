Flugzeug-Absturz in Tirol: Flieger mit deutscher Kennung

Im Falle des Absturzes eines Kleinflugzeuges im Wettersteingebirge in der Nähe der Meilerhütte in der Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) mit drei Toten sind die Ermittler einen Schritt weiter gekommen. Bei den Toten handle es sich laut Polizei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um deutsche Staatsbürger. Hinsichtlich des Flugzeugtyps habe man aber noch keine weiteren Informationen, hieß es.