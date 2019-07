Museum der Moderne in Salzburg feiert 50 Jahre Mondlandung

Auch das Museum der Moderne in Salzburg kommt heuer um ein prominentes Jubiläum nicht herum. Die am Samstag beginnende Ausstellung "Fly Me to the Moon. 50 Jahre Mondlandung" präsentiert gleich 280 Exponate, die sich künstlerisch mit dem Mond auseinandersetzen. Die Palette reicht dabei von Malerei über Fotografie hin zu Videos und multimedialen Installationen.